Госдума одобрила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет

Госдума одобрила поправки президента России Владимира Путина к законопроекту о пенсионной реформе, предлагающие повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо 63, пишет «Интерфакс». Поправки Путина были одобрены единогласно, за них проголосовали 385 депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

«Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента», — заявил по итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Днём ранее Госдума одобрила в третьем чтении поправки, предусматривающие штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов за необоснованный отказ в приёме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.

Напомним, 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Владимир Путин в конце августа предложил смягчить реформу — поднять возраст выхода женщин на пенсию только до 60 лет, сохранить льготы для людей предпенсионного возраста и ввести уголовную ответственность за их увольнение.