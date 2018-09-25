Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении штрафов до 200 тысяч рублей за отказ в приёме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста, пишет ТАСС.

Депутаты дополнили Уголовный кодекс РФ новой статьей «Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». В соответствии с ней, такие действия предлагается наказывать «штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов». Оговаривается, что под предпенсионным возрастом «понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что «в связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан РФ возникает опасность необоснованного отказа в приёме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста».

Как пояснила ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, принятый закон аналогичен 145 статье УК РФ о необоснованном отказе в приёме на работу или увольнении беременных. При этом она особо подчеркнула, что уголовная ответственность - «это крайний случай».

По словам Голиковой, «никто не отменяет нормы арбитражно-процессуального кодекса», разрешающие оспаривать в Рострудинспекции все случаи нарушения трудовых прав. Она добавила, что в прошлом году по статье 145 УК РФ было зафиксировано 2 тысяч обращений, по 1,3 тысяче из которых работодатели были привлечены к ответственности. При этом непосредственно по статье 145 в 2017 году было принято два решения по уголовному наказанию, добавила Голикова.

Напомним, Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Второе чтение законопроекта намечено на 26 сентября.