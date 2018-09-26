Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, пишет «Интерфакс».

Документ поддержали 326 депутатов, против проголосовали 59 человек, один парламентарий воздержался.

В ходе заседания депутаты единогласно поддержали поправки к законопроекту, предложенные президентом России Владимиром Путиным, в частности, снижение возраста выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет.

Заключительное, третье чтение законопроекта намечено на 27 сентября.

Напомним, в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста приняли 19 июля. Против него проголосовали 104 депутата — все члены фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Документ был принят голосами фракции «Единая Россия».

Первоначально для мужчин возраст выхода на пенсию предложили повысить с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что это позволит увеличить пенсии и дополнительно сбалансировать рынок труда. Пенсионная реформа вызвала возмущение у большей части населения и привела к митингам парламентской и внесистемной оппозиции.