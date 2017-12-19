Российским паралимпийцам запретили упоминать в соцсетях свою страну

Российским паралимпийцам, получившим допуск к квалификационным стартам к Играм в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК), запрещено публиковать в социальных сетях сообщения, в которых они ассоциируют себя со своей страной, со ссылкой на старшего тренера паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирину Громову пишет ТАСС.

«Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России. Даже в социальных сетях. Да, мы можем написать что-нибудь, но при этом флажочек поставить не можем. При этом нам нельзя критиковать, обсуждать решение МПК», — возмущена Громова.

Она также отметила, что многие иностранные спортсмены изменили отношение к россиянам в худшую сторону.

«Если раньше с нашими ребятами все общались нормально, то теперь просто проходят мимо», — сказала она.

Вопрос участия россиян в предстоящей Паралимпиаде будет решён 19 декабря на заседании исполкома МПК, решение будет объявлено через трое суток. Квалификационный норматив выполнили 34 российских паралимпийца. Паралимпийский комитет России (ПКР) в ноябре заявил, что Россия проведёт альтернативное соревнование в случае недопуска на предстоящую Паралимпиаду. Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчане с 9 по 18 марта 2018 года. В программе состязаний заявлены шесть видов спорта.

Напомним, исполком МОК 5 декабря объявил о возможности допуска к Играм-2018 только «чистых» российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «Спортсмены-олимпийцы из России» (OAR). Решение о допуске будет принимать специальная комиссия.