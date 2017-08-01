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03 Авг 2017 14:44 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

Роспотребнадзор задержал заезд в детский лагерь в Нижнем Тагиле из-за грязной воды

Управление Роспотребнадзора подвело итоги 2-й смены в оздоровительных лагерях области, говорится на официальном сайте ведомства. В ходе работы летних оздоровительных организаций специалистами проведены исследования воды, пищи, почвы, смывов, в связи с неудовлетворительными анализами воды по микробиологическим показателям, в частности, был задержан на четыре дня заезд детей в загородный лагерь «Лесной ручеёк» в Нижнем Тагиле. 

С начала летней оздоровительной кампании специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области и его территориальными отделами проведены проверки 774 летних оздоровительных организаций, нарушения выявлены в 54% проверенных лагерей, в загородных и санаторных оздоровительных организациях нарушения выявлены в 100%.

В Роспотребнадзоре отметили невыполнение норм питания в лагерях Серовского городского округа (организатор питания – ИП Розенбах Е. О., г. Н. Тагил), Североуральского и Ивдельского городских округов (организаторы питания – ИП Король Ю. С., ИП Король Л. Д.).

За выявленные в ходе проверок нарушения наложены штрафы на общую сумму 2 367 850 рублей.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Уральские каникулы»

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