Роспотребнадзор: Ограничения по COVID-19 снимут после появления вакцины или если вирус «уйдёт» сам

Противоэпидемиологические меры, введённые в связи с пандемией COVID-19, будут до конца сняты, только когда появится вакцина или в случае, если вирус «уйдёт» сам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы это поняли уже давно и выстраиваем так свою стратегию и тактику. Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он "устал" и уходит. На сегодняшний день это неизбежно, с этим сталкиваются практически все страны, что мы должны менять правила своей жизни», — цитирует издание заявление Поповой в ходе совещания внутрифракционной группы «Единой России».

По словам Поповой, в настоящее время разрабатываются специальные методички для различных отраслей, цель которых — помочь приспособиться к жизни с вирусом.

Напомним, ограничения из-за коронавируса действуют в Свердловской области до 18 мая, после этого будут приниматься решения о поэтапном снятии запретов в зависимости от ситуации.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».