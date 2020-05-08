Губернатор Куйвашев объявил о продлении режима самоизоляции до 18 мая

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram анонсировал продление режима самоизоляции в регионе до 18 мая.

Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса очень отличается в разных регионах страны и даже в рамках одного региона.

«Например, в Екатеринбурге за все время было зафиксировано более 800 случаев заражения, в Новоуральске, Кушве, Верхней Туре, Дегтярске и других городах — всего по 1-2 случаям», — заметил он.

По словам губернатора, принимая решение об ограничительных мерах, власти региона продолжат действовать «адресно, аккуратно, с учётом конкретной эпидемиологической обстановки, исходя из интересов людей, из приоритетов безопасности и сохранения здоровья граждан».

«К сожалению, должен констатировать, что масочный режим, социальное дистанцирование в муниципалитетах, прежде всего в Екатеринбурге, соблюдается недостаточно. Кроме того, на федеральном уровне есть критерии, которые позволяют или не позволяют регионам принимать решение об ослаблении ограничительных мер. Мы ориентируемся, в частности, на количество заболевших и проведенных тестирований, а также на то, сколько мест на сегодняшний день есть медучреждениях», — написал Куйвашев.

Резюмируя принятые меры, глава региона сообщил, что принял решение продлить действие ограничительных мер ещё на неделю — до 18 мая.