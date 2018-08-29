Роскомнадзор пообещал заблокировать «Яндекс.Видео», несмотря на обжалование решения суда

Роскомнадзор начнёт блокировать «Яндекс.Видео» даже в случае обжалования «Яндексом» решения Мосгорсуда, который обязал блокировать пиратский контент в выдаче сервиса. Об этом со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина сообщает ТАСС.

«Это обеспечительная мера, в любом случае обеспечение иска идёт в виде блокирования ресурса на 15 дней», — заявил он.

Субботин также подчеркнул, что «Яндекс» проигнорировал предложение Роскомнадзора по подписанию уже согласованного меморандума по борьбе с пиратством в интернете.

«Роскомнадзор обязан выполнить решение суда, который ввёл предварительные обеспечительные меры к ресурсу "Яндекса" по искам телеканалов, вне зависимости от обжалования компанией данного решения», — отметили в пресс-службе Мосгорсуда.

Напомним, ранее Мосгорсуд обязал «Яндекс» удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты с контентом телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2 и «Супер», входящих в «Газпром-медиа». Роскомнадзор уведомил интернет-компанию, что она обязана выполнить это решение, а 28 августа Субботин заявил, что, если к вечеру 30 августа ссылки не удалят, «Яндекс.Видео» могут заблокировать.

«Яндекс» заявил, что считает требования необоснованными и незаконными, и пообещал оспорить решение суда. По мнению компании, закон об информации не распространяет требование о блокировке пиратского контента на поисковые системы, а предусматривает её блокировку на пиратских сайтах и их зеркалах.