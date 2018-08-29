«Яндекс» назвал незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента

«Яндекс» считает, что закон, согласно которому в интернете блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики, со ссылкой на пресс-службу компании пишет «Интерфакс».

Напомним, накануне Роскомнадзор пригрозил блокировкой сервиса «Яндекс.Видео» из-за пиратского контента. На удаление ссылок на пиратские сайты ведомство дало поисковику время до вечера четверга, 30 августа.

Ранее, 24 августа, холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что Мосгорсуд принял решение, в соответствии с которым «Яндекс» должен удалить из списка выдачи в своём поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиахолдингу, — «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне!».

«В соответствии с ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" механика такова: пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно», — говорится в заявлении компании.

Кроме того, «Яндекс» намерен обжаловать решение Мосгорсуда об удалении пиратского контента из выдачи сервиса «Яндекс.Видео».

«Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда», — отметили представители компании.

В компании подчеркнули, что как поисковая система «Яндекс» работает в полном соответствии с законодательством.