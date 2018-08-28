Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео» из-за пиратского контента

«Яндекс» может быть заблокирован Роскомнадзором, если к вечеру 30 августа он не удалит ссылки на пиратские сайты, заявил «Интерфаксу» замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Есть решение Мосгорсуда. По идее, они должны заблокировать ссылки на эти ресурсы. Пока мы обратную реакцию от компании не получали на наше уведомление. У "Яндекса" есть трое суток, чтобы получить документы и принять меры. Исходим из буквы закона», — заявил Субботин.

Он уточнил, что речь идёт не обо всём сервисе «Яндекс», а о ресурсе «Яндекс.Видео».

Ранее Роскомнадзор уже направлял компании сообщение, в котором призвал блокировать пиратский контент в сервисе «Яндекс.Видео». Это произошло после того, как телеканалы ТНТ, ТВ-3, «Супер» и 2х2 направили в Московский городской суд заявление, в котором потребовали принять предварительные меры к «Яндексу». В заявлении указывалось, что поиск выдаёт ссылки на сайты, где размещены пиратские копии сериалов «Вне игры», «Домашний арест», шоу «Мистические истории», а также анимационного сериала «Осторожно, земляне». Мосгорсуд удовлетворил требование и направил его на исполнение в Роскомнадзор.