Роскомнадзор не будет блокировать YouTube за отказ удалять ролик Навального про Дерипаску

Роскомнадзор не намерен блокировать доступ к YouTube, представители которого отказались удалять видеоролик с расследованием Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске, пишет «Интерфакс». По словам главы ведомства Александра Жарова, такой вопрос не стоит. Руководство Google, которому принадлежит YouTube, склоняется к тому, чтобы ограничить доступ к видео только после рассмотрения иска Дерипаски в суде, добавил Жаров.

Почему Роскомнадзор не блокирует YouTube в рамках обеспечительных мер по иску, как это было сделано с сайтом Навального, Жаров не уточнил. По российским законам обеспечительных мер достаточно, чтобы применять досудебную блокировку.

«Учитывая все обстоятельства, не хочу вдаваться в подробности, мы не видим оснований и причин для блокировки целиком сервиса YouTube», — заметил Жаров.

Глава Роскомнадзора добавил, что блокировка одного аккаунта, в силу специфики сервиса, может «сломать» весь сайт.

Напомним, 8 февраля Навальный выпустил расследование, в котором рассказал, что Дерипаска отдыхал на яхте вместе с вице-премьером Сергеем Приходько. Совместный отдых оппозиционер назвал формой взятки миллиардера высокопоставленному чиновнику. На следующий день Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский городской суд Краснодарского края с требованием ограничить доступ к расследованию, так как там разглашаются его личные данные. Суд сразу принял обеспечительные меры по ограничению доступа, рассмотрение иска запланировано на март.

В рамках обеспечительных мер 15 февраля Роскомнадзор начал блокировать сайт Навального, который отказался удалить расследование. Instagram самостоятельно убрал публикации, которые Навальный использовал для своего расследования. YouTube предложил Навальному удалить видеоролик о Дерипаске, но он доступен до сих пор.