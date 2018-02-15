Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального

Сайт Алексея Навального navalny.com стал недоступен пользователям нескольких операторов. 10 февраля Роскомнадзор внёс его в реестр запрещённой информации из-за расследования о бизнесмене Олеге Дерипаске и обязал руководителя ФБК до вечера 14 февраля удалить видеоролик со своего канала на YouTube. Кроме того, Instagram в ночь на 15 февраля удалил публикации в профиле Анастасии Рыбки, связанные с Олегом Дерипаской, которые также были внесены в реестр запрещённой информации.

Решение Роскомнадзора о блокировке расследования появилось после поданного Дерипаской иска к Рыбке в суд его родного города Усть-Лабинска. Ведомство также потребовало ограничить доступ к видеоверсии расследования на YouTube. Сегодня стало известно, что видеосервис направил администрации канала «Навальный Live» письмо с требованием удалить другое видео о Дерипаске — запись трансляции под названием «Настя Рыбка, Илон Маск и часы Путина», вышедшей в эфир 8 февраля. Об этом написала в Twitter продюсер канала Оксана Баулина.

Ранее Навальный опубликовал расследование о «неформальных переговорах» Дерипаски и Приходько на яхте бизнесмена у берегов Норвегии. ФБК выяснил это, проанализировав публикации в Instagram Насти Рыбки, которая была с ними на яхте, и в её книге «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». Навальный назвал взяткой прогулку Приходько на яхте Дерипаски.

Дерипаска написал в Instagram, что заявления Навального не имеют отношения к действительности, «являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации». Он добавил, что будет защищать свои интересы в суде.

Приходько назвал расследование Навального попыткой провокации. По его словам, политик смешал «всё возможное и невозможное — от моего друга до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта».