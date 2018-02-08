Навальный рассказал о «коррупционной» связи олигарха Дерипаски и зампреда правительства Приходько. Расследование появилось благодаря инстаграму белорусской «проститутки»

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выпустил новое расследование, посвящённое российскому олигарху Олегу Дерипаске и заместителю председателя правительства Сергею Приходько.

«Все началось с Instagram странной белорусской девушки, которая объявила на меня "секс-охоту", а закончится международным скандалом. Безграничный дебилизм тех людей, которые в прошлом году прислали к нам в штаб непонятных девиц в латексных трусах, помог нам за руку поймать крупнейшего российского чиновника, который отдыхает на яхте олигарха вместе с проститутками. Ни слова больше. Смотрите ролик. В ролях — зампред правительства Сергей Приходько, олигарх Олег Дерипаска и девушка из эскорт-агентства Настя Рыбка», — анонсировал ролик на своём сайте Навальный.

Навальный решил проверить Instagram полуодетых девушек-провокаторов, которые приходят в его штабы. На фотографии у одной из них — Насти Рыбки — нашёлся миллиардер Олег Дерипаска в сопровождении некоего Сергея Эдуардовича. Судя по репликам и фотографиям, это Сергей Приходько — один из заместителей Дмитрия Медведева.

Кроме того, внимательно изучив сведения о доходах Приходько и его супруги, специалисты ФБК обнаружили огромное несоответствие их заработка тому имуществу, которым они владеют.