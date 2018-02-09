Олег Дерипаска намерен подать иск о защите чести после расследования Навального

Бизнесмен Олег Дерипаска в своём Instagram заявил, что намерен защищать свою честь и достоинство в суде после выхода нового расследования политика Алексея Навального.

«Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации», — прокомментировал расследование Дерипаска.

Бизнесмен добавил, что намерен пресекать любые попытки по созданию и распространению «лживого информационного потока, используя все юридические возможности».

Напомним, накануне Навальный опубликовал расследование о «неформальных переговорах» Дерипаски и зампредседателя правительства Сергея Приходько на яхте бизнесмена у берегов Норвегии. ФБК удалось выяснить это, проанализировав публикации в Instagram Насти Рыбки, которая была с ними на яхте, и в её книге «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха».

Навальный выразил мнение, что прогулка Приходько на яхте Дерипаски является взяткой госслужащему. В расследовании оппозиционер также обратил внимание на дачный дом чиновника в кооперативе «Сосны» и две квартиры в элитном доме в центре Москвы.