Росгвардия опровергла отправку челябинского ОМОНа для разгона протестующих в Екатеринбурге

Пресс-служба подразделений Росгвардии по Челябинской области отрицает отправку бойцов ОМОНа в Екатеринбург для разгона протестующих против застройки сквера у Театра драмы, заявили АН «Между строк» в ведомстве.

«В социальных сетях обсуждается перемещение по трассе "подразделения ОМОНа на автомобилях с челябинскими номерами". Сообщаем, что сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области выдвинулись в аэропорт Кольцово с целью убытия в Северо-Кавказский регион для проведения плановой замены личного состава и несения службы в данном регионе в соответствии с утверждённым планом», — подчеркнули в Росгвардии.

Напомним, накануне в телеграм-канале «Штаб Навального в Екатеринбурге» появилась информация об отправке в Екатеринбург из Нижнего Тагила и Челябинска десанта сотрудников патрульно-постовой службы для стабилизации обстановки вокруг протеста против строительства храма в городском сквере.

«Сообщают, что в Екатеринбург везут не только челябинский ОМОН, но и тагильских полицейских. Это видно из скришота диалога нашего подписчика и сотрудника ППС Нижнего Тагила», — писали авторы канала.

Источник АН «Между строк» в правоохранительных органах подтвердил информацию о передислокации нарядов ППС в столицу Свердловской области, уточнив, что бойцы тагильского ОМОНа и 12-го отряда спецназа «Урал» остаются в Нижнем Тагиле. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» не подтвердили и не опровергли данную информацию.

Напомним, в сквере у Театра драмы собираются построить храм Святой Екатерины. Строительство культового сооружения согласовано градостроительным советом, прошло через процедуру общественных обсуждений и должно быть завершено к 2023 году. Фонд Святой Екатерины 25 апреля получил разрешение на строительство, а в ночь с 12 на 13 мая в сквере установили забор. После этого в сквере ежедневно проходят акции протеста в его защиту, которые длятся до глубокой ночи и заканчиваются, только когда людей выдавливает с площадки ОМОН. Накануне во время третьего дня протеста было задержано, по последним данным, 70 человек, в том числе трое детей. На данный момент суд назначил от 2 до 10 суток административного ареста уже 21 задержанному во второй день акции.