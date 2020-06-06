Росгвардейцы выстрелили семь раз при штурме квартиры екатеринбуржца, подозреваемого в краже обоев

Сотрудники СОБРа Росгвардии произвели семь выстрелов при штурме квартиры екатеринбуржца Владимира Таушанкова, подозреваемого в краже четырёх рулонов обоев из магазина «Лео». При этом в мужчину попали три пули.

Как пишет «Новая газета» со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области, ещё одна пуля прошла по касательной, оставшиеся три — застряли в сейф-двери. По данным экспертов СК, в момент стрельбы входная дверь была приоткрыта, её открыли ключами, которые дала мать погибшего. Силовики стреляли в дверной проём под углом, находясь на расстоянии около метра от входа в квартиру.

«Когда я принесла ключи от квартиры, собровцы как раз пытались сломать дверь. Было очень шумно и пыльно. Я подняла руку с ключами вверх. Кто-то их взял. Потом я услышала грохот. Когда всё стихло, я увидела, что окровавленный сын лежит в коридоре», — рассказала изданию мать Таушанкова Надежда Голик.

В Настоящее время СК рассматривает версию, что Таушанков встретил бойцов Росгвардии с ножом и газовым баллончиком, в ответ они начали стрелять по ногам и в область живота. При этом известно, что смертельные ранения пришлись в область груди. Также эту версию отрицает отец убитого мужчины, находившийся во время штурма в квартире с сыном.

Напомним, жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова застрелили бойцы спецназа Росгвардии 31 мая в 23:55 при штурме квартиры в ЖК «Рассветный» на ЖБИ, где он проживал. Поводом для штурма квартиры, где заперся Таушанков, стал инцидент в магазине «Лео», который находится в пятистах метрах от его дома на улице Высоцкого. По данным официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, убитый якобы попытался похитить из магазина четыре рулона обоев.

По информации силовиков, спецназ, ликвидировавший Таушанкова, действовал в пределах своих полномочий, так как мужчина якобы угрожал сотрудникам органов ножом и наводил на них «предмет, похожий на автомат». Родные убитого излагают иную версию событий: отец погибшего заявил, что сын купил обои на собственные деньги и считал, что за ним гнались «какие-то бандиты», поэтому он заперся в квартире. При этом он подчёркивает, что никакого автомата в момент штурма квартиры в руках у его сына не было — он пошёл к двери, которую штурмовал СОБР, с ножницами и кухонным ножом в руке, которыми незадолго до этого резал обои.

По факту инцидента в магазине «Лео» против погибшего завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой») и ещё одно дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей органов власти»). Действия полицейских и спецназа сейчас проверяются в рамках доследственной проверки, которую ведут представители СКР под надзором прокуратуры.