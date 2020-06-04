СК возбудил уголовное дело в отношении застреленного при задержании екатеринбуржца

СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти в отношении убитого сотрудниками СОБРа Росгвардии Владимира Таушанкова во время штурма в ночь на 1 июня.

«Возбуждение уголовного дела стало результатом доследственной проверки, в рамках которой установлено, что применение оружия при задержании было обусловлено агрессивным поведением нападавшего», — сообщается на сайте ведомства.

В СК пояснили, что во время задержания Таушанков, ранее совершивший разбойное нападение на магазин, вёл себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, при этом размахивал ножом.

«На требования сотрудников прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, проявляя дальнейшую агрессию и создавая угрозу для жизни сотрудников Росгвардии. Кроме этого, мужчина распылил газ в лицо одному из сотрудников полиции. При вспышке очередной агрессии он занёс нож над головой, пытаясь ударить сотрудников СОБРа, в связи с чем сотрудники Росгвардии вынуждены были применить огнестрельное оружие», — рассказали в СК.

Напомним, в ночь на 1 июня сотрудники СОБР Росгвардии при штурме квартиры на улице Рассветной, 8/1, застрелили 27-летнего жителя Екатеринбурга, который, предположительно, украл в магазине четыре рулона обоев.

По словам нашего источника, полиция дежурила у дверей квартиры, где жил Таушанков. В 22:30 к подозреваемому приехал его отец, мужчина вышел его встретить, полицейские попытались его задержать, но мужчина брызнул из газового баллончика в лицо оперуполномоченному. Отец прошёл в квартиру к сыну, сначала он общался с полицейскими через дверь, но после перестал. К квартире вызвали сотрудников СОБР Росгвардии, которые в 23:55 начали штурм.

Источник утверждал, что во время штурма силовики взломали дверь в квартиру и применили огнестрельное оружие, так как Таушанков открыл по ним огонь из «предмета, похожего на автомат». Мужчина был убит. В подъезде полиция изъяла четыре гильзы от АКМ, три гильзы от ПМ, а в квартире мужчины нашла два ножа, арбалет, газовый баллончик и «предмет, похожий на автомат импортного производства».

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что при входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБР и вёл себя агрессивно. В результате, в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, было принято решение на открытие огня. Он также добавил, что Таушанков ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. При этом родители убитого эту информацию опровергают.

Следственное управление СК по Свердловской области объявило о начале проверки действий СОБРа. Следователи опрашивают сотрудников Росгвардии и полиции, принимавших участие в задержании подозреваемого, а также жильцов подъезда в доме, где произошёл данный инцидент. Кроме того, изучаются должностные инструкции силового ведомства, а для определения точной причины смерти погибшего назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.