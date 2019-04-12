Рогозин создал специальный банк для «Роскосмоса»

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подписал приказ о создании «Роскосмосбанка», пишет ТАСС. Организация будет выполнять функции казначейства ракетно-космической компании.

«Появляется финансовый инструмент, позволяющий быстро наводить порядок по всей кооперации», — отметил источник агентства.

«Роскосмосбанк» будет контролировать «всю контрактно-договорную работу предприятий ракетно-космической отрасли». Новая структура появится на базе «Фондсервисбанка», руководителей которого ранее обвиняли в выводе 6,6 млрд рублей со счетов «Роскосмоса».

Напомним, в начале апреля ревизоры Генпрокуратуры сообщили, что в «Роскосмосе» и «Ростехе» пропали 1,6 млрд рублей, выделенных на разработку новейшего вооружения.