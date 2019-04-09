Генпрокуратура сообщила о хищении 1,6 млрд рублей в «Ростехе» и «Роскосмосе»

Генпрокурор Юрий Чайка в докладе Совету Федерации подтвердил миллиардные хищения на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха», пишет РИА Новости.

«По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям "Ростех" и "Роскосмос" предприятиях более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения», — указано в докладе.

В конце 2018 года сообщалось, что Счётная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на сотни миллиардов рублей, позже «Роскосмос» заявил об информационной атаке.