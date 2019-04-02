Родственники погибших на перевале Дятлова потребуют от главы СК нового расследования

Родственники туристов группы Игоря Дятлова, погибших 60 лет назад на перевале в районе горы Холатчахль (Горы Мертвецов) на Северном Урале, намерены потребовать от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина проведения повторного расследования обстоятельств гибели их родственников, со ссылкой на председателя общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича пишет Znak.com.

По его словам, на данный момент под обращением уже подписались родственники самого Игоря Дятлова, сестра Зины Колмогоровой, сестра и брат Рустема Слободина, а также близкие Юрия Дорошенко, которые на данный момент проживают в Казахстане.

«У нас почти всё готово уже. За неделю планируем окончательно оформить бумаги и начать действовать», — добавил Кунцевич.

По его словам, ни родственников, ни членов Фонда не устраивает то, как проходит сейчас надзорная проверка, о которой 1 февраля этого года было объявлено Генпрокуратурой РФ.

«Толком прокуратура никаких прав не имеет. Они даже в архивы ФСБ зайти не могут. Им просто дали возможность проверить то, что можно. И они сейчас проверяют шуточные природно-климатические версии. Это всё было отвергнуто ещё 60 лет назад! А теперь столько средств снова потратили. Поездка на перевал, потом это исследование на горе Белой. Почему, кстати, не на перевале, что это вообще такое, чего тут перед нами в эти игрушки играть уже? Родственникам нужна, наконец, правда, нужно знать, что там на самом деле произошло. По закону они единственные, кто имеет право на эту информацию. И только Бастрыкин вправе организовать новое полноценное расследование», — пояснил глава Фонда памяти группы Дятлова.

По мнению Кунцевича и других участников поисковых работ, не до конца проработана версия о том, что туристы попали в зону испытания новых вооружений и что дятловцев убили, а потом специально запутали на месте следы, чтобы натолкнуть следствие на версию о природных факторах трагедии.

Последний поход группы Игоря Дятлова был посвящен XXI съезду КПСС, за 15 дней участники похода должны были преодолеть на лыжах 300 километров по горно-таёжной части севера Свердловской области и совершить восхождение на две вершины — гору Отортен и Ойка-Чакур.

Первоначально участников похода было десять: студент пятого курса радиофака УПИ Игорь Дятлов (руководитель похода), его однокурсница Зинаида Колмогорова, выпускник УПИ и на тот момент работник закрытого «СвердНИИхиммаша» Рустем Слободин, студент четвёртого курса радиофака УПИ Юрий Дорошенко, инженер комбината «Маяк» Георгий Кривонищенко, выпускник строительного факультета УПИ Николай Тибо-Бриньоль, студентка четвёртого курса того же факультета Людмила Дубинина, участник войны инструктор Коуровской турбазы Семён Золотарёв, студент четвёртого курса физтеха УПИ Александр Колеватов, студент четвёртого курса инженерно-экономического факультета УПИ Юрий Юдин.