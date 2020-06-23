Родственники погибшей Кристины Герасимовой из Нижнего Тагила провели ДНК-экспертизу на шоу Первого канала, чтобы узнать правду о гибели дочери

Родственники Кристины Герасимовой, тело которой было найдено в мае этого года под Нижним Тагилом, вновь стали участниками шоу Первого канала «На самом деле». На этот раз они предоставили в лабораторию для независимой экспертизы образцы волос, которые нашли рядом с обнаруженным телом. Выпуск с их участием вышел в эфир 22 июня.

Это уже второй раз, когда семья пропавшей прошлой осенью Кристины Герасимовой участвует в шоу Первого канала «На самом деле». В прошлый раз во время программы мать, друг и отчим тагильчанки прошли проверку на детекторе лжи. Тогда бывший молодой человек Кристины Герасимовой Александр соврал о том, что не был осведомлён о романе девушки с её преподавателем из Нижнетагильского педагогического института. При этом мужчина подтвердил, что иногда он втайне просматривал сообщения в телефоне своей возлюбленной, чтобы знать, с кем она общается.

Во время съёмки новой передачи отец Кристины Герасимовой рассказал о том, что получил расшифровку телефонной активности девушки в день пропажи, 17 октября. Последний раз её телефон был зафиксирован в местном торговом центре, в это же время там находился и её бывший молодой человек. В первой программе и во время интервью для АН «Между строк» Александр утверждал, что последний раз видел возлюбленную поздно вечером 16 октября. В этот раз Александр отказался от участия в съёмках программы.

Ранее стало известно, что генетическая экспертиза подтвердила принадлежность найденных под Режом останков Кристине Герасимовой из Нижнего Тагила. Однако близкие Кристины не верят результатам экспертизы и предполагают, что девушка может быть жива: мать допускает, что её дочь могла изменить внешность, прибегнув к помощи пластического хирурга. В том, что тело, найденное недалеко от трассы Реж — Артёмовский, принадлежит не Кристине, также уверен отец девушки. Рядом с телом родители девушки нашли женские волосы и предоставили их в лабораторию шоу для независимой экспертизы.

«Наталья предоставила в лабораторию образцы волос, найденных на месте обнаружения останков, предположительно, Кристины Герасимовой. По этим волосам удалось провести ДНК-тестирование на родство по митохондриальной ДНК. Напомню, что митохондриальная ДНК передаётся от матери к ребёнку в неизменном виде, и результаты этого тестирования говорят о том, что Наталья и тот человек, чьи волосы были обнаружены и предоставлены в лабораторию, с вероятностью 99,86% являются родственниками по прямой женской линии. То есть эти волосы могли принадлежать дочери Натальи либо её родственнице», — сделала заявление специалист генетической лаборатории Снежана Королёва.

Однако родители Кристины также отказались верить предоставленным результатам, ведь эксперт заявила, что не смогла обнаружить у волос начало их роста. Предоставленные для экспертизы волосы были обрезаны и окрашены. А мать Кристины Герасимовой утверждает, что девушка не красила волосы.

Напомним, в начале мая в Реже был найден труп девушки, который, скорее всего, принадлежит 23-летней Кристине Герасимовой, пропавшей прошлой осенью в Нижнем Тагиле. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СКР по Свердловской области, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По словам нашего источника, разложившийся труп был найден в лесополосе рядом с одним из микрорайонов Режевского района. Тело опознала мать девушки по обнаруженным вещам и паспорту. Для точного установления личности проведена генетическая экспертиза.

Следственное управление СК РФ по Свердловской разместило на сайте актуальную информацию о ходе расследования уголовного дела. Сообщается, что следствием организована процедура опознания с привлечением лиц, хорошо знавших пропавшую. Кроме того, для получения достоверных данных о принадлежности обнаруженного тела конкретному лицу следствием была назначена сравнительная генетическая экспертиза, которая подтвердила, что было найдено именно тело пропавшей ранее Кристины Герасимовой. По имеющимся в настоящее время данным, полученным в результате экспертного исследования, также установлено, что признаков криминальной смерти не имеется. Ориентировочная давность наступления смерти (осень 2019 года) соответствует обстановке на месте происшествия. Все документы, ценные вещи и деньги, которые находились при обнаруженном теле, остались нетронутыми.

В ходе расследования проводился целый комплекс следственных мероприятий в отношении ряда лиц, который показал их непричастность к совершению каких-либо противоправных действий в отношении девушки. Также экспертами СКР проведено восстановление данных переписки в сотовом телефоне Кристины Герасимовой, установлено, что никаких признаков совершения преступления, исходя из указанной переписки, не имеется.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий (в том числе нескольких экспертиз), направленных на установление всех обстоятельств происшествия, сообщается на сайте ведомства.

Кристину Герасимову искали больше полугода. 18 октября прошлого года мама девушки вернулась из командировки и обнаружила, что дочери нет дома, также пропала часть вещей Кристины. Вечером того же дня мать обратилась в полицию. Последний раз девушку видели 17 октября в центре города. По словам очевидцев, она собиралась ехать к родственникам в Егоршино, однако билеты так и не купила. В апреле 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. А позже Главное управление СК РФ взяло на контроль дело о смерти Кристины.