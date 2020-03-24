Родители переведённых на домашнее обучение школьников не получат больничные листы

Для родителей, чьих детей перевели на домашнее обучение из-за коронавируса, не предусмотрены больничные листы. Об этом 24 марта заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он посоветовал в случае вынужденного нахождения дома ставить перед работодателем вопрос о возможности дистанционной работы.

«В данном случае больничный лист оформляться не будет, родителю надо поднимать вопрос перед своим работодателем об организации рабочей деятельности в удалённом режиме», — цитирует Котякова ТАСС.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса, каникулы в российских школах будут продлены до 12 апреля. Также для детей будет организовано дистанционное обучение на время карантина.

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