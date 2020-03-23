Школы в России ушли на трёхнедельные каникулы

Российские школы будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля, сообщил «Интерфаксу» министр просвещения России Сергей Кравцов.

«С понедельника до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы», — сказал Кравцов.

По словам Кравцова, операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей. Также, по его словам, крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный онлайн-доступ к своим учебникам. Тем не менее во время каникул, по словам Кравцова, школы не будут закрыты полностью — в частности, с ограничениями будут работать начальные классы.

«При этом школы работают, и особенно актуально это для тех школьников, которые учатся в начальных классах. Если по каким-то причинам родители не смогут оставить детей дома, с учётом всех требований Роспотребнадзора школьников можно будет привести в школу», — добавил Кравцов.

Из-за эпидемии на территории всех субъектов РФ с 19 марта действует режим повышенной готовности, предполагающий отмену культурных, спортивных и массовых мероприятий. По состоянию на 23 марта в России зарегистрированы 367 случаев заражения COVID-19, больше половины из них — в Москве.

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