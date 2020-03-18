В Нижнем Тагиле школьники после выхода с каникул перейдут на дистанционное обучение

Тагильские школьники после каникул перейдут на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом журналистам «Телекона» рассказал замглавы города по соцполитике Валерий Суров. Школьные каникулы начнутся со следующей недели. На дистанционном обучении юные тагильчане будут с 30 марта до 12 апреля.

«Сегодня главой города, утром, было принято решение. Мы с субботы детей отправляем на каникулы. После того как они выходят с каникул, 30 числа, мы переводим их до 12 апреля на дистанционное обучение, и, соответственно, на дистанционную работу переходят все учреждения, которые дают дополнительную услугу», — уточнил Валерий Суров.

Соответствующие меры безопасности распространяются на учреждения культуры и спорта, художественные школы и библиотеки.

Напомним, Нижнетагильский технологический институт (филиал УрФУ) и Нижнетагильский педагогический институт (филиал РГППУ) сейчас также готовятся к переходу на дистанционную форму обучения из-за распространения коронавирусной инфекции.