В Нижнем Тагиле вузы готовятся перейти на дистанционную форму обучения из-за коронавируса

Нижнетагильский технологический институт (филиал УрФУ) и Нижнетагильский педагогический институт (филиал РГППУ) готовятся к переходу на дистанционную форму обучения из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом АН «Между строк» рассказали в учебных заведениях.

«С завтрашнего дня на дистанционную форму обучения мы переводим первые курсы, с понедельника — вторые и третьи. Выпускные курсы сейчас находятся на каникулах, готовятся к защите диплома, поэтому по ним пока информации нет», — рассказали в НТГСПИ.

«Пока мы работаем в штатном режиме. Сейчас нам нужно разработать план мероприятий. Дата перехода пока тоже неизвестна, так как распоряжения от ректора нет», — объяснила помощник директора НТИ Марина Пионткевич.

В обоих учреждениях отметили, что обучение на дистанционной форме продлится до особого распоряжения. Также в вузах отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия.

На дистанционную форму обучения уже перешли Нижнетагильский колледж им. Н. А. Демидова и студенты торгово-экономического колледжа.