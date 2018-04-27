Родченков отказался от допинговых обвинений против России

Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков не смог подтвердить на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) часть своих утверждений о системе допинга в России, со ссылкой на материалы суда пишет РИА Новости.

На заседании Родченков заявил, что не знает, кем и как осуществлялась доставка стероидного коктейля «Дюшес» на зарубежные соревнования или тренировочные сборы. Информатор WADA также путался в показаниях, когда речь зашла о составе коктейля. В докладе Макларена фигурировал препарат метастерон, Родченков же заявил, что такого препарата в России никогда не было, а доклад содержит типографскую ошибку.

Кроме того, экс-глава лаборатории сказал, что никогда не распространял среди спортсменов данное вещество, не видел, как спортсмены его принимают, не имеет сведений о том, что имелись инструкции по употреблению коктейля спортсменами.

Говоря о хранилище с «чистой» мочой, Родченков признал, никогда лично не участвовал в сборе «чистых» проб и не был свидетелем сдачи подобных проб спортсменами. Кроме того, информатор WADA заявил, что не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допинг-контроля и содержимого допинг-проб. Тем не менее он указал, что знает, что большая часть образцов была доставлена неким Великодным в пластиковых пакетах.

Автор доклада о «российской системе допинга» профессор Ричард Макларен давал показания по видеосвязи. Он заявил, что пытался подтвердить всё, что сказал ему Родченков, и с этой целью общался со свидетелями, чьи личности остались конфиденциальными, рассматривал многочисленные документы и результаты исследований. Профессор заявил, что пытался поговорить с российскими спортсменами и тренерами, однако они соглашались отвечать на вопросы Макларена только письменно. Поэтому, по мнению канадца, расследование не могло опираться на их показания.

Говоря о показаниях Родченкова, Макларен заявил, что доктор был «свидетелем, заслуживающим доверия», так как находился под программой защиты свидетелей. При этом канадец отметил, что не стал использовать в расследовании дневники россиянина.

Арбитры CAS указали, что ссылка на дневники Родченкова есть в первой части доклада Макларена, которая среди прочего послужила основой для подозрений участия в допинговом скандале министра спорта Виталия Мутко.

Макларену не удалось объяснить непоследовательность своих показаний. Также профессор не ответил, почему он использовал дневники, подлинность которых не была проверена.

Напомним, в 2016 году Григорий Родченков в интервью New York Times рассказал, что минимум 15 российских призёров Олимпиады в Сочи были частью «допинговой программы» России. МОК создал две специальные комиссии, которые перепроверяли пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи и изучали информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Позднее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Решения основывались в том числе на показаниях Родченкова, который предоставил список «защищённых» атлетов, которые, предположительно, употребляли стероидный коктейль «Дюшес», и отчётах независимой комиссии профессора Ричарда Макларена.