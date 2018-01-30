Родченков заявил о возможной роли Путина в допинг-скандале

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выступил с заявлениями о возможной роли Путина в допинговом скандале, пишет РБК. Полная версия программы Зеппельта, снявшего несколько фильмов о проблемах с допингом в России, должна выйти в ночь на 30 января. За несколько часов до этого ARD разместил на своей странице в YouTube трейлер, в котором анонсируется интервью автора с информатором WADA Григорием Родченковым, который сейчас скрывается в Нью-Йорке. В трейлере звучит голос Родченкова, который утверждает, что Владимир Путин знал о злоупотреблениях в российском спорте.

По его словам, президент России «хотел всё знать».

«Это была очень простая цепочка. Я докладывал об этом заместителю министра спорта Юрию Нагорных, а тот передавал информацию Виталию Мутко, который затем обращался к Путину», — рассказал Родченков.

Информатор уверен, что вся система была выстроена с самого верха и по той причине, что только российский президент мог задействовать ФСБ для сокрытия положительных допинг-проб спортсменов. В то же время никаких фактов, подтверждающих его слова, Родченков в трейлере не назвал.

Как сообщает Suddeutsche Zeitung, Международный олимпийский комитет теперь должен отреагировать на новые обвинения Родченкова, поскольку ранее принимал все его показания и считал экс-главу московской лаборатории «надёжным свидетелем».

На ежегодной пресс-конференции в Москве в декабре 2017 года Владимир Путин назвал странным тот факт, что Родченков возглавлял антидопинговую лабораторию, потому что в его отношении в 2011 году возбуждали уголовное дело о нелегальной торговле запрещёнными препаратами.

«И что ещё более странно для меня, для человека, который всё‑таки в специальных службах долгое время проработал, он же ведь всю эту гадость таскал из Северной Америки — из США и Канады. Как его пропускали через таможню при таком жёстком контроле?» — спросил президент.

Путин также признал, что назначение Родченкова на пост главы Московской антидопинговой лаборатории было ошибкой.

В 2016 году Родченков уехал из России, объяснив позднее свой отъезд тем, что получил сообщение о готовящейся инсценировке его самоубийства. В мае того же года он заявил, что десятки российских спортсменов употребляли допинг во время Олимпиады в Сочи. Он пояснил, что сам разработал смесь из трёх запрещённых препаратов, которые смешивал с алкоголем и давал российским спортсменам. Сотрудники же спецслужб, по его словам, работали в тайной лаборатории и заменяли результаты допинг-тестов.

Заявления Родченкова стали основанием для нескольких докладов WADA, в которых говорилось о массовом употреблении допинга российскими спортсменами. Следствием стало отстранение большой группы россиян от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также дисквалификация целого ряда спортсменов — призёров зимней Олимпиады в Сочи.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России на период зимних Игр в Пхёнчхане в 2018 году, на них будут допущены только «чистые» российские спортсмены, которые будут выступать не в форме сборной. В своём решении МОК опирался в том числе на показания Родченкова.