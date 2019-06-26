«Рифей» разыскивает организатора свалки в Верхней Салде, о которой сообщили Путину на прямой линии

Региональный оператор «Рифей» подаст заявление в полицию на розыск предпринимателя, захламившего контейнерную площадку, которую показали президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе регоператора. На свалку главе государства, напомним, пожаловались жители Верхней Салды. «Рифей» получил сообщение о скоплении мусора 18 июня. В компании уверяют, что его передали перевозчику через диспетчерскую службу. На следующий день, 19 июня, до начала прямой линии президента отходы убрали с площадки. И теперь регоператор намерен привлечь нарушителей к ответственности.

«Рядом с пустыми мусоросборниками был свален мусор из магазина: ящики из-под овощей, упаковка, коробки. На фото зафиксированы несколько моментов того, как к площадке подъезжают брендированные “Газели”, выгружают мусор в контейнеры или рядом с ними. Все фотографии будут переданы в полицию. Это должно помочь найти коммерсантов-вредителей», — рассказали в «Рифее».

Верхнюю Салду упомянули в ходе очередной прямой линии Владимира Путина во время обсуждения вопроса о мусорной реформе. Президенту показали фотографию свалки, на которую жалуются жители города. Ещё до окончания эфира жители Салды сообщили, что в городе начали оперативно прибирать все свалки. После этого с проверкой работы регоператора «Рифей» в Верхнюю Салду выезжал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области. Также о начале проверки заявили в прокуратуре Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев во время совещания с директорами компаний «Спецавтобаза», «Рифей» и «Экосервис» пригрозил региональным операторам по вывозу мусора «расставанием» с ними, если они не улучшат показатели своей работы.

Новые правила обращения с ТКО действуют в Свердловской области с 1 января 2019 года. Всеми организациями, которые работают с отходами, в Северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь управляет филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов.

Жители многоквартирных домов в Северном кластере платят за вывоз мусора 117,5 рубля, частники — 132,1 рубля. Собираемость платы за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с жителей Нижнего Тагила достигла уже почти 30%. Из 9000 юридических лиц соглашения с «Рифеем» к концу мая подписали лишь 1200, 360 из них — бюджетные организации. При этом по закону предприниматели обязаны заключить договор с региональным оператором и выбрасывать отходы только в специально определённых для них местах. Привозить и сваливать мусор на контейнерные площадки жителей многоквартирных домов запрещено.