«Рифей» готов заплатить за вывоз отходов из Нижнего Тагила более 300 миллионов рублей

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в северном административно-производственном объединении Свердловской области (ООО «Компания “Рифей”») готов потратить на транспортировку ТКО из Нижнего Тагила более 300 миллионов рублей. Эти деньги «Рифей» должен будет заплатить подрядчикам из выручки, полученной за работу регоператором в северном кластере.

В начале ноября компания разместила на сайте госзакупок более восьми конкурсов на транспортировку ТКО из Нижнего Тагила. Общая стоимость всех контрактов составляет 307,5 миллиона рублей. В документации отмечается, что подрядчики должны иметь лицензию на осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов первого — четвёртого классов опасности. Все договоры будут действовать с 1 января 2019 года по 31 января 2020 года. Победители конкурсов определятся с 12 по 16 ноября 2018 года.

Первым «Рифей» объявил конкурс на транспортировку мусора из Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа за 66,8 миллиона рублей. Позже на сайте госзакупок была размещена информация о ещё семи лотах — конкурсах по вывозу ТКО четвёртого и пятого классов опасности из города. Весь Нижний Тагил регоператор разделил на семь зон. Например, в первую зону входят территории Вагонки, Зонального и Девятого посёлков. Планируемый объём вывоза отходов в первой зоне — 30 878 тонн, цена контракта — почти 40 миллионов рублей.

Вывозить мусор из Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа будут на полигоны твёрдых бытовых отходов трёх компаний: ООО «ТСТ» (по Кушвинскому тракту), ООО «Поток-II» (находится рядом с п. Черноисточинск) и ООО «Элис» (в 1,5 км от с. Покровское Пригородного района).

С 1 января 2019 года тюменская компания «Рифей» будет отвечать за весь процесс обращения с твёрдыми коммунальными отходами (от сбора до размещения) в Нижнем Тагиле и присоединённых территориях. В частности, оператор займётся заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО. «Рифей» также должен будет организовать сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов, в том числе люминесцентных ламп, выявлять несанкционированные свалки и заставлять собственников участков ликвидировать их. При необходимости компания обустроит контейнерные площадки, но отвечать за их содержание будут либо управляющие компании, либо муниципалитет (зависит от того, кому принадлежит земельный участок).