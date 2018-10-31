Начало «мусорной» реформы: «Рифей» объявил конкурс на вывоз ТБО из Нижнего Тагила и Горноуральского округа за 67 миллионов рублей

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в северном административно-производственном объединении Свердловской области (ООО «Компания “Рифей”») объявил конкурс на транспортировку мусора из Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Начальная цена договора — 66,8 миллиона рублей. Эти деньги «Рифей» должен будет заплатить подрядчику из выручки, полученной за работу региональным операторомв северном кластере. Победитель конкурса определится 12 ноября. Компания-подрядчик должна иметь лицензию на осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов первого — четвёртого классов опасности.

В конкурсной документации отмечается, что объём ТКО, который необходимо будет транспортировать подрядчику на территории Нижнего Тагила и Горноуральского округа с 1 января 2019 года по 31 января 2020 года, составляет 18547 тонн. Вывозить мусор будут на полигоны твёрдых бытовых отходов трёх компаний: ООО «ТСТ» (по Кушвинскому тракту), ООО «Поток-II» (находится рядом с п. Черноисточинск) и ООО «Элис» (в 1,5 км от с. Покровское Пригородного района).

Напомним, именно тюменская компания «Рифей» с 1 января 2019 года будет отвечать за весь процесс обращения с твёрдыми коммунальными отходами (от сбора до размещения) в Нижнем Тагиле и присоединённых территориях. В частности, оператор займётся заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО. «Рифей» также должен будет организовать сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов, в том числе люминесцентных ламп, выявлять несанкционированные свалки и заставлять собственников участков ликвидировать их. При необходимости компания обустроит контейнерные площадки, но отвечать за их содержание будут либо управляющие компании, либо муниципалитет (зависит от того, кому принадлежит земельный участок).

Стоимость услуг «Рифея» оценивается в 12,2 миллиарда рублей. Затраты на работу операторов будут софинансироваться из регионального и федерального бюджетов. Кроме того, компании перезаключат договоры с потребителями и будут брать плату за вывоз мусора с них. Услугу отнесут к коммунальным, тариф на неё в ближайшее время установит РЭК Свердловской области. Его величина будет складываться из затрат на перевозку, расчёты с операторами (полигонами), затрат на содержание аппарата управления и выставление счетов. По предварительным подсчётам, единый тариф составит 130–160 рублей в месяц с одного человека. Оплату планируется взимать исходя из количества прописанных в доме или квартире людей.

Ранее свердловские власти утверждали, что региональные операторы по обращению с ТКО начнут работать в регионе с 1 ноября. Однако в октябре начало «мусорной» реформы перенесли на следующий год из-за необходимости доработки территориальной схемы. Власти утверждают, что введение новой системы обращения с отходами позволит не просто вывозить мусор на свалку, а перерабатывать его на специализированных заводах.