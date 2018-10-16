В Свердловской области перенесли начало «мусорной» реформы на следующий год

Новая система вывоза и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) начнёт работать в Свердловской области только с 1 января 2019 года. Об этом сегодня, 16 октября, на пресс-конференции сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Он объяснил перенос сроков внесением изменений в федеральное законодательство и необходимостью доработать территориальную схему.

Ранее власти утверждали, что региональные операторы по обращению с ТКО начнут работать в регионе с 1 ноября. После старта реформы сбором, вывозом и утилизацией мусора займутся три компании: ЕМУП «Спецавтобаза» (Екатеринбург) в восточной зоне, «ТБО "Экосервис"» (Первоуральск) в западной зоне и компания «Рифей» (Тюмень) в северной зоне с центром в Нижнем Тагиле.

«Территориальная схема — это главный документ, паспорт проекта, согласно которому мы будем реализовывать новую систему обращения с ТКО. В Свердловской области терсхема была принята ещё в 2016 году, поэтому сегодня отдельные её положения утратили свою актуальность и требуют доработок. Ранее, в отсутствие единого стандартизированного порядка, мы не могли этого сделать», — сказал замминистра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов также отметил, что лучше не начинать работу новой системы под конец финансового года, тем более что в 2019 году предстоит увеличение НДС. Новая территориальная схема должна быть утверждена к началу декабря. Проект документа уже направлен в федеральные министерства промышленности и торговли, строительства и ЖКХ, Росприроднадзор РФ, УФАС и Региональную энергетическую комиссию. Тариф утвердят также до начала декабря. Жители увидят новую графу в платёжках за январь.

С 1 января управлять всеми организациями, которые работают с твёрдыми коммунальными отходами в Нижнем Тагиле, будет тюменская компания «Рифей». В частности, оператор займётся заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО. Также «Рифей» должен будет организовать сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов, в том числе люминесцентных ламп. Компания обязана выявлять несанкционированные свалки и заставлять собственников участков ликвидировать их.

В пресс-службе «Рифея» рассказали АН «Между строк», что специалисты компании уже провели инвентаризацию всех несанкционированных свалок, существующих контейнерных площадок и полигонов. Сейчас идёт процесс заключения договоров с операторами полигонов, в ближайшем времени будут объявлены конкурсы по выбору перевозчиков отходов.