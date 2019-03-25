Региональная энергетическая комиссия снизила «мусорный» тариф для жителей Нижнего Тагила почти на два рубля

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов для жителей Нижнего Тагила и других городов Северного кластера (регоператор «Рифей») почти на два рубля. РЭК опубликовала постановление о пересмотре тарифов на своём официальном сайте. Согласно ему, с 1 апреля этого года и до 30 июня 2020 года тариф будет составлять уже не 845,87 рубля за кубометр ТКО, а 835,97 (с НДС). В перерасчёте на одного человека (0,169 м3/месяц для МКД и 0,190 м3/месяц для ИЖС) каждый житель города теперь будет платить за вывоз мусора 141,27 рубля и 158,83 рубля в месяц соответственно. То есть примерно на два рубля меньше. При этом с 1 июля 2020 года тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов начнёт расти, к июлю 2021 года он достигнет 895,01 рубля.

Напомним, в конце февраля губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству проработать возможность понижения тарифов на вывоз мусора. После министр ЖКХ региона Николай Смирнов анонсировал снижение уже на 12 рублей в месяц. Он предполагал, что этого удастся добиться, избавив операторов от налога на прибыль и снизив НДС.

В минувшую субботу, 23 марта, в Нижнем Тагиле прошёл масштабный митинг против мусорной реформы, в котором приняли участие около тысячи человек, в том числе первый замглавы администрации города Вячеслав Горячкин и депутаты гордумы и Заксобрания от КПРФ. По итогам протестного мероприятия был принят меморандум, в котором собравшиеся потребовали отставки президента и правительства РФ, министра ЖКХ Свердловской области. Местная ячейка КПРФ предложила свои варианты противостояний мусорной реформе.