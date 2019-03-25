Жители Нижнего Тагила требуют отставки президента и правительства России и приостановки мусорной реформы в Свердловской области

По итогам прошедшего 23 марта в Нижнем Тагиле митинга против мусорной реформы был принят меморандум, в котором собравшиеся потребовали отставки президента и правительства РФ, министра ЖКХ Свердловской области и отмены пенсионной реформы. Также местная ячейка КПРФ предложила свои варианты противостояний мусорной реформе.

«Считаем, что правительство и Законодательное собрание Свердловской области слишком поспешно, без глубокой проработки и детального плана приняли решение о проведении “мусорной реформы”. Требуем её приостановки и переноса на 2020 год. В концепцию реформы должны быть положены раздельный сбор мусора и его глубокая переработка. Никаких мусоросжигательных и снегоплавильных заводов. Мусороперерабатывающие предприятия должны строиться за счёт федерального и регионального бюджетов с привлечением средств регионального и других операторов. Убрать так называемую инвестиционную составляющую из тарифов. Нормы накопления и тарифы должны быть научно обоснованы, существенно пересмотрены в сторону понижения и дифференцированы для жителей городов и сельской местности», — говорится в документе.

Меморандум будет направлен президенту России Владимиру Путину, Генеральному прокурору Юрию Чайке и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Напомним, впервые на митинг пришли представители городской администрации, депутаты Законодательного собрания Свердловской области и городской думы. По различным подсчётам, в мероприятии приняли участие от 400 до 700 человек.