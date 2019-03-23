В Нижнем Тагиле на митинг против мусорной реформы впервые пришли власти (ФОТО)

В Нижнем Тагиле на митинг против мусорной реформы, который состоялся в Комсомольском сквере у памятника Демидову, впервые пришли представители городской администрации. В частности, на мероприятии присутствовал первый замглавы администрации Вячеслав Горячкин.

«По поручению главы города я присутствовал на митинге для того, чтобы понять, какие у людей требования. Будем ждать резолюцию, мы договорились с руководством местной партийной ячейки КПРФ, что по результатам митинга на следующей неделе встретимся вместе с той резолюцией, которую они примут. И те полномочия, которые касаются местного самоуправления, мы возьмём в работу», — рассказал агентству новостей «Между строк» Вячеслав Горячкин.

Он отметил, что и глава города, и он сам обеспокоены ситуацией и разделяют тревогу жителей.

«Люди должны понимать, за что они платят и что должно измениться в муниципалитете. Сейчас мы совместно с МинЖКХ обрабатываем заявки для обустройства контейнерных площадок на территории города — в тех местах, где у жителей нет возможности складировать мусор для того, чтобы его в дальнейшем вывозили. Мы отрабатываем частный сектор всего города помешочным сбором. Задача стоит, чтобы услугу начали оказывать всем жителям, за исключением отдалённых территорий», — отметил он.

По словам Горячкина, уже в мае, как только земля оттает, будут оборудованы контейнерные площадки, чтобы полностью исключить помешочный сбор.

«Чтобы более удобно было, потому что помешочный сбор неудобен жителям: время определённое, машина приходит не всегда в удобное время», — отметил он.

На акции также выступали депутат Заксобрания Свердловской области Александр Ивачёв и депутат городской думы от КПРФ Александр Петров.

«Все последние четыре месяца нам пытались объяснить, почему мы должны платить в несколько раз больше. Вот вы понимаете почему? Никто не понимает!», - заявил Ивачёв.

Он выразил недоумение, почему он как житель многоквартирного дома в Екатеринбурге должен платить на 26 процентов больше, а жители частного дома мусорят на 37 процентов больше. Также Ивачёв раскритиковал огромную инвестиционную составляющую в квитанциях.

«Я бы хотел сказать, что идёт очень много упрёков в адрес депутатов, в адрес администрации города. Со все ответственностью могу сказать, что депутаты и администрация заинтересованы в том, чтобы уменьшить платежи, но не все полномочия, которые имеет администрация города, она может осуществить», - заявил депутат гордумы Александр Петров.

Всего в митинге участвовали около тысячи человек, мероприятие прошло без конфликтов и задержаний.