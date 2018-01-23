Работники «Тагильского трамвая» пожаловались на руководство в прокуратуру. «Он называет нас быдлами»

Кондукторы МУП «Тагильский трамвай» написали заявление в Тагилстроевскую прокуратуру. 70 сотрудников предприятия жалуются на неоплачиваемую переработку. До обращения в надзорное ведомство кондукторы писали руководству предприятия, где указали на нарушения трудового законодательства.

«Режим работы кондуктора, осуществляющего свою деятельность в НТ МУП "Тагильский трамвай", по трудовому договору осуществляется по сменному графику: две рабочие смены, два выходных. Вопреки требованиям трудового законодательства, продолжительность рабочего времени составляет от 11 до 14 часов за смену. Соответственно, продолжительность рабочего времени за неделю увеличивается от 4 до 16 часов, работа в которые должна быть оплачена в повышенном размере», — говорится в обращении кондукторов директору «Тагильского трамвая».

По словам работников, администрация предприятия раз в месяц ставит каждому кондуктору дополнительную смену, объясняя это «недоработкой». В официальном обращении кондукторы просили сделать перерасчёт сверхурочной работы за последние три месяца и выплатить эти средства, а также провести индексацию зарплаты за тот же период. Авторов обращения возмущает установленный на предприятии суммированный учёт рабочего времени кондукторов сроком на год, по истечении которого «уже невозможно разобраться, как, почему и из чего складывалась твоя зарплата». В ответе за подписью директора МУПа Игоря Темнова (есть в распоряжении редакции) говорится об отсутствии нарушений.

«В НТ МУП "Тагильский трамвай" для кондукторов установлен суммированный учёт рабочего времени, с учётным периодом один год. В течение года по месяцам ведётся учёт отработанного времени. По итогам работы за год, после окончания учётного периода, производится подсчёт часов переработки. Все часы, отработанные сверх нормального числа рабочих часов за учётный период, оплачиваются в соответствии со ст. 152 ТК РФ"Оплата сверхурочной работы"», — говорится в ответе МУПа.

По мнению руководителя Центра юридических консультаций Екатерины Зубковой, у кондукторов есть шансы добиться желаемого.

«Для некоторых категорий работников суммированный учёт рабочего времени предусматривается нормативными актами. Так, Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, утверждённым приказом Минтранса России от 20.08.2004 № 15, установлено, что в тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, водителям устанавливается суммированный учёт рабочего времени с продолжительностью учётного периода один месяц, — отмечает Екатерина Зубкова. — На некоторых предприятиях это необходимость, поскольку при другом учёте рабочего времени, возможно, будут нарушаться права работников. О графике работы, естественно, работники должны быть уведомлены заранее, а не по факту. Конечно, добросовестность работодателя и ответственность за своих работников, забота о них — это главный принцип, которым, к сожалению, некоторые работодатели пренебрегают».

Помимо переработок, работники «Тагильского трамвая» жалуются и на отношение руководства.

«Бардак во всём, и в мелочах даже. Вот, к примеру, положено нам по 200 граммов мыла, за целый день столько мелочи держишь в руках, мыть обязательно руки нужно, и где наше мыло? А нет его. Что не попросим, наталкиваемся на грубость: "Может, вам ещё и скатерти крахмальные", — жалуются кондукторы. — Прежнее руководство нас на собрания собирало регулярно, на которых обсуждали всё, так вот уже десять месяцев ничего не обсуждаем. Мы и директора [Игоря] Темнова ни разу в глаза не видели до момента, когда он в думу выбирался, тогда на билбордах и познакомились с ним. Это ведь ненормально. Руководству наплевать на нас, он называет нас быдлами, это все знают».

«Ещё одна наша боль — это когда мы отчитываемся и деньги сдаём. Нам учитывают весь этот процесс за 15 минут. То есть руководство уверено, что мы за 15 минут сдаём вырученные от продажи билетов деньги. Да мы там по полдня проводим, какие 15 минут?! Каждый кондуктор собирает примерно по 8–9 тысяч рублей за смену, мелочью это очень-очень много. Это всё нужно там же пересчитать, а в очереди несколько человек. А кассир один. Как можно с одним кассиром?! И почему я должна за полдня, проведённые у кассы, получить как за 15 минут работы всего?» — возмущается один из кондукторов.

«Развалили всё, упадок внутри! Это снаружи всё кажется благополучно: новые трамваи, расписание удобное… А внутри предприятия — разруха, оскорбления, да и трамваи эти все в кредиты набраны, как и весь город — один большой должник», — заключила сотрудница предприятия.

В Тагилстроевской районной прокуратуре агентству новостей «Между строк» пояснили, что после регистрации заявление сотрудников «Тагильского трамвая» было направлено в областную инспекцию труда.

Согласно бухгалтерской отчётности, по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год МУП «Тагильский трамвай» получило убыток в размере 39,92 млн рублей, в 2015-м — 49,76 млн рублей. При этом стоимость чистых активов в течение 2016 года уменьшилась на 12,2% и составила 335,54 млн рублей. По подсчётам экономистов, ожидаемый чистый убыток предприятия в 2017 году составил около 57 млн рублей.

С 2012 года предприятие возглавляет Игорь Темнов. В настоящее время он является и советником главы города по развитию дорожно-транспортной сети. 10 сентября прошлого года на выборах депутатов Нижнетагильской гордумы официальный кандидат ЕР Игорь Темнов при поддержке Сергея Носова одержал победу над главным оппонентом Вячеславом Горячкиным. Весь выборный день сопровождали скандалы, связанные с обвинением в незаконной агитации Темнова.

В ноябре 2017 года Счётная палата Нижнего Тагила обнаружила многочисленные нарушения в работе муниципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай» за 2016 год. В заключении Счётной палаты отмечается, что администрация города передала МУПу более двадцати объектов на праве хозяйственного ведения. Из них предприятие зарегистрировало лишь шесть зданий на сумму 19,91 млн рублей. На остальное недвижимое имущество — ещё 22 объекта стоимостью 40,65 млн рублей — регистрация не была оформлена. Также было установлено, что девять зданий МУПа, а также трамвайный парк на Восточном шоссе расположены на земельных участках, которые документально никак не закреплены за предприятием. Надзорный орган выявил, что сотрудники МУПа «допустили искажение показателей бухгалтерской отчётности на 31 декабря 2016 года на сумму 458,57 млн рублей». Они также нарушили порядок учёта оборудования охранно-пожарной сигнализации и сетей связи тяговых подстанций на сумму 4,42 млн рублей, что привело к занижению финансового результата за 2015 год. Материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинского района.

Сейчас в Нижнем Тагиле готовится проектно-сметная документация на прокладку новых трамвайных линий. Работа ведётся в рамках инициированной в 2013 году программы «Тагильский трамвай», согласно которой городской электротранспорт должен стать одним из основных видов общественного транспорта в Тагиле. С 2012-го по 2016 год в рамках муниципальных целевых программ предприятием было получено 35 трамвайных вагонов. В результате поступления в 2017 году ещё 30 вагонов доля новых транспортных средств составила 55%.