Администрации Нижнего Тагила предложили проложить трамвайные пути до Верхней Салды

Тагильская мэрия подвела итоги общественного обсуждения проекта строительства новых трамвайных линий в Дзержинском и Тагилстроевском районах. По мнению чиновников, дополнительные линии в Алтайском микрорайоне, на Старой Вагонке и ГГМ позволят «увеличить пассажиропоток до четырёх тысяч человек в день» и разгрузить автомобильные дороги.

С начала февраля на официальном сайте мэрии любой желающий мог высказать свои предложения по развитию транспортной схемы города. Большинство тагильчан одобрили предложенные направления, но отметили, что в первую очередь нужно отремонтировать существующее полотно и заменить подвижной состав. Один из пользователей предложил проложить ветку от конечной УВЗ до Верхней Салды.

Чиновники профильных управлений и представители МУП «Тагильский трамвай» приняли решение о проведении на первом этапе трассировки и подготовке проектно-сметной документации на прокладку новых трамвайных линий. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе администрации, данная работа ведётся в рамках инициированной в 2013 году программы «Тагильский трамвай», согласно которой городской электротранспорт должен стать одним из основных видов общественного транспорта в Нижнем Тагиле.

Ранее сообщалось, что стоимость прокладки одного километра трамвайных путей составит около 60 млн рублей.

Агентство новостей «Между строк»