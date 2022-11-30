«Пытался уйти от столкновения». Водитель BMW рассказал свою версию смертельного ДТП в Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев 

Водитель автомобиля BMW X5 рассказал свою версию того, что спровоцировало массовое ДТП на улице Челюскинцев, в котором погиб человек. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 38-летний водитель BMW пояснил автоинспекторам, что в момент аварии двигался в сторону центра города следом за автомобилем Hyundai Solaris. В какой-то момент корейская легковушка перед ним неожиданно затормозила, а он, пытаясь уйти от столкновения, резко вывернул руль влево, оказавшись на встречной полосе движения.

Двигавшиеся в этот момент во встречном направлении автомобили Skoda Fabia и Chevrolet Niva врезались в вылетевший им навстречу немецкий внедорожник. Автомобиль Chevrolet при этом отскочил в пассажирский автобус ПАЗ, следовавший следом, после чего оба транспортных средства съехали на обочину, а Niva ещё и протаранила дорожное ограждение.

В результате ДТП погиб 45-летний водитель Chevrolet. Кроме этого, в аварии пострадали ещё два человека: 4-летняя девочка — пассажир Skoda Fabia и 69-летняя пенсионерка, которая в момент аварии находилась в салоне автобуса вместе с ещё 34 пассажирами. Ребёнок отделался ушибом руки, а у женщины из автобуса медики скорой помощи диагностировали травму головы и груди, после чего госпитализировали в медучреждение.

Установлено, что за рулём Hyundai Solaris находился 56-летний мужчина, водителем Skoda Fabia была 34-летняя женщина.

В отделе пропаганды ГИБДД отметили, что водитель автомобиля BMW X5 имеет стаж вождения 13 лет. За 2022 год он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 21 раз. В момент аварии был трезв.

При осмотре места ДТП инспектор дорожного надзора обнаружил снежный накат вдоль бордюрного камня, а также установил, что дорожная разметка плохо различима. В адрес организации, обслуживающей данный участок дороги, были направлены рекомендации по устранению недостатков, отметили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. По факту ДТП органы внутренних дел продолжают расследование.

Напомним, что 21 ноября на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло другое серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и легкового автомобиля ВАЗ-2114, по итогу которого сотрудники отделения дорожного надзора Госавтоинспекции выяснили, что дорога на участке была излишне скользкая и не удовлетворяла необходимым требованиям безопасности.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов перестроиться на зимний стиль вождения, двигаться на пониженной скорости, избегать резких манёвров и торможений и не отвлекаться от управления автомобилем.