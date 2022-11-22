В ГИБДД рассказали подробности лобового ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле  

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали АН «Между строк» подробности аварии, которая произошла 21 ноября с участием автомобиля ВАЗ-2114 и пассажирского автобуса ПАЗ. Напомним, около 15:00 на Восточном шоссе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали люди.

Установлено, что за рулём отечественной легковушки находилась 33-летняя женщина. Она вместе с пассажиром, 34-летним мужчиной, двигалась по Восточному шоссе в сторону Вагонки. В какой-то момент тагильчанка потеряла управление и автомобиль вылетел на встречную полосу движения, врезавшись в пассажирский автобус под управлением 71-летнего мужчины.

На место инцидента приехали сотрудники ГИБДД, медики скорой помощи, пожарные, а также спасатели Центра защиты населения, к чьей помощи пришлось прибегнуть, чтобы вытащить из повреждённого салона отечественной легковушки мужчину и женщину.

Водитель и пассажир ВАЗ были госпитализированы в ГБ № 4 с различными травмами. После аварии женщина находилась в шоковом состоянии и не смогла объяснить, что стало причиной ДТП. Мужчина, находившийся за рулём автобуса, в аварии не пострадал. В момент столкновения никого кроме него в салоне не было, поскольку он возвращался на работу с обеденного перерыва.

При выяснении обстоятельств инцидента сотрудники отделения дорожного надзора Госавтоинспекции выяснили, что дорога на этом участке излишне скользкая и не удовлетворяет необходимым требованиям безопасности. В адрес организации, обслуживающей этот участок дороги, ГИБДД выдала рекомендации об устранении недостатков. В отделе пропаганды АН «Между строк» уточнили, что хоть неудовлетворительные дорожные условия и не являются в данном случае причиной аварии, но могли служить сопутствующим фактором и усугубить последствия ДТП.