В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло лобовое ДТП с участием ВАЗа и ПАЗа

Сегодня в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадали как минимум три человека. Авария случилась на Восточном шоссе около 15:00. Как рассказали читатели АН «Между строк», водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, вылетел на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ.

На место инцидента приехали сотрудники ГИБДД, медики скорой помощи, пожарные, а также спасатели Центра защиты населения, к чьей помощи пришлось прибегнуть, чтобы вытащить из повреждённого салона отечественной легковушки мужчину и женщину. По неподтверждённой информации, их доставили в больницу города с многочисленными ушибами и переломами. Среди тех, кто находился внутри автобуса, пострадал только водитель.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» сообщили, что подробности будут известны позднее. В данный момент выясняются все обстоятельства аварии.