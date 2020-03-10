Путин выступил против досрочных выборов и отмены ограничений по президентским срокам, но одобрил поправку об обнулении президентских сроков

Президент России Владимир Путин заявил в выступлении в Госдуме, что, если россияне поддержат поправки в Конституцию, он не видит необходимости в досрочных парламентских выборах, пишут «Дождь» и ТАСС.

Также глава государства высказался против предложения лидера ЛДПР Владимира Жириновского дать Госсовету «полномочия президентского характера» и инициативы Валентины Терешковой об исключении из Конституции ограничений по президентским срокам.

В то же время Путин одобрил поправку об обнулении его президентских сроков, однако заявил, что для этого необходимо решение Конституционного суда «и граждан России».

Напомним, Госдума 10 марта рассмотрит во втором чтении проект поправок в Конституцию. Спикер Вячеслав Володин объявил перерыв для консультаций с президентом после того, как депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина либо отменить их лимит. Перед этим лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за досрочные парламентские выборы после принятия поправок, а также за возможность избрания президента Госсоветом с 2024 года.