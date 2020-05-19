Путин вернул Мишустину полномочия премьер-министра

Президент России Владимир Путин вернул Михаилу Мишустин полномочия премьер-министра, сообщается на сайте Кремля.

После того, как 30 апреля стало известно о заражении Мишустина коронавирусом, Путин назначил исполняющим обязанности главы правительства вице-премьера Андрея Белоусова. С сегодняшнего дня этот указ утратил силу.

11 мая пресс-секретарь премьера Борис Беляков рассказывал, что Мишустин продолжает проходить плановое лечение в одной из государственных больниц — он отметил, что «врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья».

Ранее также сообщалось, что коронавирус выявили у нескольких членов правительства, в том числе у министра культуры Ольги Любимовой и главы Минстроя Владимира Якушева, а также пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

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