Глава Минстроя РФ Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом

Глава Министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом, сообщила в пятницу, 1 мая, пресс-служба Минстроя. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен замглавы министерства Никита Стасишин. В пресс-службе министерства добавили, что диагнозы у Якушева и у Волкова подтверждены результатом компьютерной томографии.

В пресс-службе также отметили, что руководство Минстроя регулярно сдаёт тесты на наличие вируса. С конца марта сотрудники министерства проводят совещания и мероприятия онлайн, более 80% персонала работают в удаленном режиме. Уточняется, Якушев будет лечиться под присмотром врачей в одной из московских больниц. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

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