Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, со ссылкой на пресс-секретаря министра Анну Усачёву пишет ТАСС.

«Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удалённо. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в лёгкой форме, о госпитализации речи не идёт», — сказала Усачёва.

Ранее коронавирус диагностировали у премьера-министра Михаила Мишустина, министра строительства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.

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