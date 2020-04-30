У премьер-министра РФ Михаила Мишустина диагностировали коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил во время видеосовещания с Владимиром Путиным, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам», — цитирует Мишустина ТАСС.

В ответ на это заявление Путин пожелал Мишустину выздоровления и уверил, что окончательные решения по мерам поддержки экономики без участия премьер-министра приниматься не будут.

«Я хочу пожелать вам выздоровления, поправляйтесь. Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан», — заявил президент (цитата по TJournal). Глава государства также попросил Мишустина позвонить ему из больницы.

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