Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом, сообщил РИА Новости сам Песков. Сейчас официальный представитель Кремля находится в больнице.

Журналисты кремлёвского пула сообщают, что последний раз Песков появлялся на публике 30 апреля, когда о заболевании коронавирусом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, диагноз коронавирус был поставлен министру культуры России Ольге Любимовой, министру строительства Владимиру Якушеву и его заместителю Дмитрию Волкову.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».