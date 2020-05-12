12.05.2020 17:40
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом, сообщил РИА Новости сам Песков. Сейчас официальный представитель Кремля находится в больнице.
Журналисты кремлёвского пула сообщают, что последний раз Песков появлялся на публике 30 апреля, когда о заболевании коронавирусом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, диагноз коронавирус был поставлен министру культуры России Ольге Любимовой, министру строительства Владимиру Якушеву и его заместителю Дмитрию Волкову.
Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».