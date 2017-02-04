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07 Фев 2017 20:41 | Метки: Новости, Общество

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет «Дождь». Совет Федерации одобрил новый закон 1 февраля.

Побои в отношении членов семьи больше не являются уголовным преступлением, теперь они относятся к административным правонарушениям. Уголовное наказание за побои предусмотрено при повторном привлечении к ответственности по данной статье, а также в случае, если те были совершены из хулиганских побуждений или по причинам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Административное наказание за побои предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток либо от 60 до 120 часов обязательных работ.

В конце января этого года законопроект о декриминализации побоев поддержали в Госдуме РФ, за его принятие проголосовали 380 депутатов, против – трое. Документ вызвал дискуссию среди парламентариев. Многие выражали обеспокоенность, что декриминализация побоев подстегнёт домашнее насилие. Например, единоросс Оксана Пушкина напомнила, что в России ежегодно 600 тысяч женщин подвергаются домашнему насилию, причём каждая третья страдает от насилия регулярно. Справедливоросс Олег Нилов призывал разделить ювенальный вопрос и вопрос домашнего насилия. По его словам, воспитание детей шлепками и пьяное избиение родственников нужно рассматривать раздельно. Председатель Федерального парламента Вячеслав Володин, напротив, поддержал перевод побоев в семье в ранг административных правонарушений. Он заявил, что декриминализация должна восприниматься обществом как «условие для создания крепких семей». В Кремле, в свою очередь, призвали не приравнивать семейные конфликты к насилию и назвали побои в отношении близких людей «проявлением семейных отношений».

Напомним, группа депутатов внесла документ в Госдуму в ноябре 2016 года после того, как с такой инициативой выступила сенатор Елена Мизулина.

Агентство новостей «Между строк»

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