Госдума признала домашние побои административным правонарушением

Депутаты российского парламента в первом чтении приняли изменения в Уголовный кодекс, смягчающие наказание за семейное насилие. Законопроект представляла одна из инициаторов его разработки Елена Мизулина.

В случае, если закон будет окончательно принят, в статье Уголовного кодекса о побоях исчезнут слова «в отношении близких лиц». Ранее эти слова приравнивали лёгкое рукоприкладство по отношению к членам семьи к насилию из хулиганских побуждений. Это позволяло строго наказывать такие действия – до двух лет лишения свободы.

Благодаря поправке лёгкое домашнее насилие, совершённое впервые, будет рассматриваться как административное правонарушение. Повторные побои будут расцениваться уже как уголовное преступление.

Елена Мизулина сообщила парламентариям, что её законопроект исправляет возникшую в Уголовном кодексе несправедливость, когда насилие в семье наказывается строже, чем насилие в отношении посторонних лиц. Если вы ударите постороннего человека, не повредив его здоровью, это считается административным правонарушением. А если сделаете то же самое со своим родственником или близким, это уже уголовное преступление, пояснила сенатор.

Мизулина напомнила, что любое серьёзное причинение вреда здоровью будет всё так же квалифицироваться по уголовному кодексу.

Закон вызвал бурную дискуссию среди депутатов. Многие выражали обеспокоенность, что декриминализация побоев подстегнёт домашнее насилие. Например, единоросс Оксана Пушкина напомнила, что в России ежегодно 600 тысяч женщин подвергаются домашнему насилию, причём каждая третья страдает от насилия. Справедливоросс Олег Нилов призвал разделить ювенальный вопрос и вопрос домашнего насилия. По его словам, воспитание детей шлепками и пьяное избиение родственников нужно рассматривать раздельно.

Агентство новостей «Между строк»