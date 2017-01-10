Сегодня: Ср, 11 Января, 2017 | USD 60.16 руб. 0.16   EUR 63.52 руб. 0.52   | -17 °C
11 Янв 2017 17:57 | Метки: Новости

Госдума признала домашние побои административным правонарушением

Депутаты российского парламента в первом чтении приняли изменения в Уголовный кодекс, смягчающие наказание за семейное насилие. Законопроект представляла одна из инициаторов его разработки Елена Мизулина.

В случае, если закон будет окончательно принят, в статье Уголовного кодекса о побоях исчезнут слова «в отношении близких лиц». Ранее эти слова приравнивали лёгкое рукоприкладство по отношению к членам семьи к насилию из хулиганских побуждений. Это позволяло строго наказывать такие действия – до двух лет лишения свободы.

Благодаря поправке лёгкое домашнее насилие, совершённое впервые, будет рассматриваться как административное правонарушение. Повторные побои будут расцениваться уже как уголовное преступление.

Елена Мизулина сообщила парламентариям, что её законопроект исправляет возникшую в Уголовном кодексе несправедливость, когда насилие в семье наказывается строже, чем насилие в отношении посторонних лиц. Если вы ударите постороннего человека, не повредив его здоровью, это считается административным правонарушением. А если сделаете то же самое со своим родственником или близким, это уже уголовное преступление, пояснила сенатор.

Мизулина напомнила, что любое серьёзное причинение вреда здоровью будет всё так же квалифицироваться по уголовному кодексу.

Закон вызвал бурную дискуссию среди депутатов. Многие выражали обеспокоенность, что декриминализация побоев подстегнёт домашнее насилие. Например, единоросс Оксана Пушкина напомнила, что в России ежегодно 600 тысяч женщин подвергаются домашнему насилию, причём каждая третья страдает от насилия. Справедливоросс Олег Нилов призвал разделить ювенальный вопрос и вопрос домашнего насилия. По его словам, воспитание детей шлепками и пьяное избиение родственников нужно рассматривать раздельно.

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Госдума признала домашние побои административным правонарушением

Рекомендуемые новости:

64x64
10.Янв.17 15:14 | Комментарии: 0

Ёлка, бутылка Martini и много-много смерти. Репортаж АН «Между строк» из центра для неизлечимых онкобольных за несколько часов до Нового года (ФОТО)

64x64
10.Янв.17 11:22 | Комментарии: 0

В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)

64x64
04.Янв.17 17:10 | Комментарии: 0

Главные события 2016 года по версии читателей АН «Между строк». Топ-10 популярных материалов

Лента новостей

По факту загадочного исчезновения девушки в Нижнем Тагиле возбуждено дело по статье «Убийство». Что известно о ходе поисковой операции на данный момент По факту загадочного исчезновения девушки в Нижнем Тагиле возбуждено дело по статье «Убийство». Что известно о ходе поисковой операции на данный момент
11.01.2017 | Комментарии: 0
Госдума признала домашние побои административным правонарушением Госдума признала домашние побои административным правонарушением
11.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле экс-директор управляющей компании получил 5 лет колонии В Нижнем Тагиле экс-директор управляющей компании получил 5 лет колонии
11.01.2017 | Комментарии: 0
Начальник свердловской ГИБДД раскритиковал качество уборки дорог в Нижнем Тагиле и пригрозил закрыть маршруты движения общественного транспорта Начальник свердловской ГИБДД раскритиковал качество уборки дорог в Нижнем Тагиле и пригрозил закрыть маршруты движения общественного транспорта
11.01.2017 | Комментарии: 0
Госдума одобрила штрафы для провайдеров за отказ блокировать сайты Госдума одобрила штрафы для провайдеров за отказ блокировать сайты
11.01.2017 | Комментарии: 0
Ростехнадзор нашёл на «Уралхимпласте» 189 нарушений промбезопасности Ростехнадзор нашёл на «Уралхимпласте» 189 нарушений промбезопасности
11.01.2017 | Комментарии: 0
Суд допросит командира батальона «Север» по делу Немцова Суд допросит командира батальона «Север» по делу Немцова
11.01.2017 | Комментарии: 0
Минюст включил в реестр «иностранных агентов» свердловскую НКО Минюст включил в реестр «иностранных агентов» свердловскую НКО
11.01.2017 | Комментарии: 0
Бывшего мэра Нижнего Тагила Валентину Исаеву и действующих чиновников допрашивают по делу экс-министра Сидоренко Бывшего мэра Нижнего Тагила Валентину Исаеву и действующих чиновников допрашивают по делу экс-министра Сидоренко
11.01.2017 | Комментарии: 0
На жителя Нижнего Тагила завели уголовное дело из-за синяков под глазами На жителя Нижнего Тагила завели уголовное дело из-за синяков под глазами
11.01.2017 | Комментарии: 0

В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)

На пешеходном переходе в центре Нижнего Тагила сбили пенсионерку (ВИДЕО)


Т-90 назвали звездой мировых новостей Т-90 назвали звездой мировых новостей
11.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле в пожаре погибли две женщины В Нижнем Тагиле в пожаре погибли две женщины
11.01.2017 | Комментарии: 0
Правительство засекретило финансовую отчётность «Роснефтегаза» Правительство засекретило финансовую отчётность «Роснефтегаза»
11.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей
11.01.2017 | Комментарии: 0
Вкладчики Татфондбанка потеряли 4 миллиарда рублей Вкладчики Татфондбанка потеряли 4 миллиарда рублей
11.01.2017 | Комментарии: 0
«Уралочка-НТМК» одержала первую победу в Лиге чемпионов, а «Спутник» прервал выигрышную серию «Уралочка-НТМК» одержала первую победу в Лиге чемпионов, а «Спутник» прервал выигрышную серию
11.01.2017 | Комментарии: 0
Антидопинговые агентства требуют изолировать российских спортсменов от всех международных турниров Антидопинговые агентства требуют изолировать российских спортсменов от всех международных турниров
11.01.2017 | Комментарии: 0
Спикер Госдумы предложил «обнулить» законопроекты предшественников Спикер Госдумы предложил «обнулить» законопроекты предшественников
10.01.2017 | Комментарии: 0
Замглавы МУГИСО снова отстранён от должности Замглавы МУГИСО снова отстранён от должности
10.01.2017 | Комментарии: 0
Осуждённый за 22 убийства бывший милиционер из Ангарска признался ещё в 60 расправах Осуждённый за 22 убийства бывший милиционер из Ангарска признался ещё в 60 расправах
10.01.2017 | Комментарии: 0
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
10.01.2017 | Комментарии: 0
После жалобы журналиста на бездействие свердловских властей Владимир Путин дал губернатору Куйвашеву пять месяцев После жалобы журналиста на бездействие свердловских властей Владимир Путин дал губернатору Куйвашеву пять месяцев
10.01.2017 | Комментарии: 0
Ёлка, бутылка Martini и много-много смерти. Репортаж АН «Между строк» из центра для неизлечимых онкобольных за несколько часов до Нового года (ФОТО) Ёлка, бутылка Martini и много-много смерти. Репортаж АН «Между строк» из центра для неизлечимых онкобольных за несколько часов до Нового года (ФОТО)
10.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле на поминках мужчина забил друга до смерти газовым ключом В Нижнем Тагиле на поминках мужчина забил друга до смерти газовым ключом
10.01.2017 | Комментарии: 0
Минюст РФ рассказал о планах изымать у должников единственное жильё Минюст РФ рассказал о планах изымать у должников единственное жильё
10.01.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости