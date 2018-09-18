Путин отказал в помиловании экс-мэру Ярославля Урлашову

Президент России Владимир Путин отказал в помиловании бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, приговорённому в 2016 году к 12,5 годам заключения по делу о коррупции, со ссылкой на представителя Урлашова Светлану Ефимову пишет «Коммерсантъ».

По её словам, соответствующий документ поступил в исправительную колонию № 2 Рыбинска. Она отметила, что экс-мэр «не ждал другого решения», он считает возбуждённое против него дело политически мотивированным. Подавать повторное ходатайство о помиловании Урлашов не будет, так как это «бессмысленно».

Евгений Урлашов подал ходатайство о помиловании в марте, спустя месяц профильная комиссия из соображений гуманности рекомендовала сократить срок наказания Урлашову с 12 лет шести месяцев до девяти лет лишения свободы. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в мае дал отрицательное заключение на ходатайство бывшего мэра.

В заключении Урлашов провёл уже более пяти лет. Его задержали в ночь на 3 июля 2013 года, через два дня суд арестовал его. 3 августа 2016 года Кировский районный суд Ярославля приговорил Урлашова к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу 60 млн рублей. Урлашов был признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере от руководителя компании «Радострой» Сергея Шмелёва, а также в получении взятки в особо крупном размере от гендиректора «Ярдорстроя» Эдуарда Авдаляна. Ярославский областной суд 20 января 2017 года оставил приговор первой инстанции без изменений.