Суд оставил в силе приговор экс-мэру Ярославля Урлашову

Ярославский областной суд оставил без изменений приговор бывшему мэру Евгению Урлашову. Решение суда вступило в силу, сообщает «Интерфакс». Экс-мэру предстоит провести в колонии 12,5 лет, а также выплатить штраф в размере 60 миллионов рублей.

На апелляции Евгений Урлашов попросил суд оправдать его. Гособвинение настаивало на справедливости приговора, а также просило отменить оправдательный приговор бывшему заместителю мэра Дмитрию Донскову, проходившему обвиняемым по тому же делу.

Суд оставил оправдательный приговор Донскову без изменений.

Напомним, Урлашова и его помощника Алексея Лопатина признали виновными в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Суд признал, что Урлашов вымогал «откаты» при строительстве дорог в Ярославле. Лопатин и Донсков дали показания против Урлашова.

Сам Евгений Урлашов свою вину отрицает. Заявление в полицию он считает местью одного из подрядчиков за отказ принять работы. Уголовное преследование бывший мэр также связал с тем, что он жёстко критиковал «Единую Россию», кандидат которой победил на выборах.

Агентство новостей «Между строк»