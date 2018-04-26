Комиссия по помилованию решила сократить срок экс-мэру Ярославля Урлашову до 9 лет

Комиссия по помилованию решила сократить бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову тюремный срок на три с половиной года, пишет РИА Новости.

«Комиссия по помилованию приняла положительное решение по Урлашову ... Принята рекомендация сократить срок наказания до 9 лет»,— заявил член комиссии, региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабурин.

Напомним, Евгений Урлашов был приговорён в августе 2016 года к 12 годам 6 месяцам строгого режима и штрафу в размере 60 млн рублей за взятки. Согласно материалам дела, экс-чиновник вымогал у директора одной строительной фирмы взятку в размере 18 миллионов рублей за заключение муниципального контракта. По другому эпизоду Урлашова обвиняют в получении взятки в размере 17 миллионов рублей от гендиректора фирмы «Ярдорстрой» за передачу контрольного пакета ФГУП «Городское дорожное управление». Сам чиновник называл приговор суда политическим заказом.

Урлашов отбывает наказание в колонии №2 в Рыбинске. 28 апреля Рыбинский городской суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении его бывшего помощника Алексея Лопатина, отбывающего в той же колонии семилетний срок за посредничество при передаче взятки.